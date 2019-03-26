СМИ сообщили, что Макгрегора обвиняют в домогательствах

Пока что вина бойца не доказана. Фото: dailystar.co.uk

Пока что вина бойца не доказана. Фото: dailystar.co.uk

Известный боец смешанных единоборств стал очередным участником секс скандала.

О том, что ирландца подозревают в сексуальных домогательствах, стало известно 26 марта. Такую информацию, например, распространяется издание New York Times. Известно, что с иском в полицию обратилась неназываемая женщина еще в декабре 2018 года. Тогда Макгрегора арестовали на какое-то время, провели экспертизу и пришли к мнению, что его вину пока ничто не доказывает. Тем не менее, расследование продолжается, сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в деталях дела.

Напоминаем, что Конор Макгрегор – бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе. Один из последних нашумевших поединков с россиянином Хабибом Нурмагомедовым он проиграл.

Во вторник он объявил о конце своей профессиональной карьеры. Макгрегор заявил, что займется бизнесом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что чемпион UFC Конор Макгрегор арестован в Майами-Бич.