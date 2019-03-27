Движение на трассе «Вологда — Тихвин» после летального ДТП восстановлено

Утром 27 марта на федеральной дороге столкнулись большегруз и легковой автомобиль. В результате ДТП погиб один человек, двое пострадали.

Движение перекрыли около 09:00 на двух полосах трассы федерального значения А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 “Кола” в районе деревни Батьково Бокситогорского района Ленинградской области. На время устранения последствий ДТП трасс прикрывали, сейчас сдвижение открыто. Об этом сообщают сотрудники ФКУ Упрдор “Северо-Запад”

ДТП произошло на 410-м километре автомобильной дороги. Там произошло лобовое столкновение грузового автомобиля и легкового. В результате один человек погиб.

Проезжая часть была обработана противогололедными материалами. В 10:50 последствия ДТП были устранены, все транспортные средства участников происшествия были эвакуированы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти федеральную трассу А-114 полностью перекрыли из-за смертельного ДТП.