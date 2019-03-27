В Ленобласти федеральную трассу А-114 полностью перекрыли из-за смертельного ДТП

На трассе столкнулись грузовой и легковой автомобиль. Пострадали два человека и один погиб на месте происшествия.

Как сообщает ФКУ Упрдор “Северо-Запад”, на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 “Кола” произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате федеральная трасса полностью перекрыта.

ДТП произошло, по предварительной информации, около 09:00 на 410 км автодороги А-114 в районе деревни Батьково Бокситогорского района Ленинградской области. Лобовое столкновение произошло между грузовым автомобилем и легковым. В результате ДТП пострадало два человека, один человек погиб. На место аварии оперативно прибыли сотрудники подрядной организации, обслуживающие дорогу для устранения последствий ДТП.

Движение перекрыто полностью в обоих направлениях.

На данный момент в районе ДТП образовалась двухкилометровая пробка, сообщают в ведомстве.

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