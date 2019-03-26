ДТП на Калинина стало причиной госпитализации четырех людей

Трое из них находятся в тяжелом состоянии, состояние четвертого оценивается как средней тяжести.

Инцидент произошел 26 марта на юго-западе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали пользователи социальных сетей. Недалеко от дома номер 13 по улице Калинина столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель ВАЗа, который решил не пропускать при развороте «Хендай».

В результате в медицинской помощи нуждались четыре человека – водитель и двое пассажиров отечественной машины, а также водитель иномарки, говорится в сообщении Telegram-канала «Аварийный Петербург». Специалистам предстоит разобраться в деталях дела. Пока что никаких более официальных данных не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Выборгском шоссе в аварии пострадал годовалый ребенок, а также трое мужчин. Участниками ДТП стали три машины.