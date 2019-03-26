На Выборгском шоссе в аварии пострадал годовалый ребенок

Участниками аварии стали три автомобиля. Фото: Pixabay
Участниками аварии стали три автомобиля. Фото: Pixabay

Также в ДТП получили травмы трое мужчины. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Инцидент случился сегодня вечером, 26 марта. Очевидцы рассказали, что несколько автомобилей столкнулись у дома 505 по Выборгскому шоссе. Петербурженка писала, что видела одного человека, лежащего на дороге – ему явно была нужна помощь. Сейчас наконец стали известный подробности. Оказывается, что участниками ДТП стали три автомобиля, в «Митсубиси» и «Хендае» есть пострадавшие. Виновником аварии называют владельца японской машины – он якобы выехал на встречную полосу и «собрал» два автомобиля.

Врачи, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что госпитализация необходима четырем людям. Младшему всего один год, говорится в сообщении Telegram-канала «Аварийный Петербург».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в массовом ДТП на Выборгском шоссе пострадал человек.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
выборгский шоссе дтп пострадавшие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП на Бабушкино привело к плотному затору
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»