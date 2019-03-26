В массовом ДТП на Выборгском шоссе пострадал человек

Инцидент стал причиной пробки, о чем рассказывают петербуржцы, возвращающиеся вечером домой.

Все случилось сегодня, 26 марта. Обо всем рассказала очевидица, которая проезжала мимо. Девушка также поделилась фотографией с места происшествия, которую опубликовал Telegram-канал «Аварийный Петербург». Она рассказывается, что на Выборгском шоссе столкнулись четыре автомобиля.

Также петербурженка отметила, что на месте уже работали пожарные, а на дороге лежал человек – кажется, как минимум одному участнику аварии понадобилась помощь врачей. В каком именно он состоянии – не уточняется, так как никаких официальных данных не поступало.

Чуть позже о ДТП стали писать другие водители в картах. Один мужчина уверяет, что авария собрала три автомобиля.

«У одной морда в кашу. ГАИ нет», пожаловался он.

В «Яндекс.Пробках» видно, что участок дороги помечен желтым. Это значит, что движение медленнее, чем обычно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что водитель, протаранивший 5 автомобилей на перекресте во сне, привлечен к ответственности.