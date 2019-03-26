Водитель, протаранивший 5 автомобилей на перекресте во сне, привлечен к ответственности

Суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год. Фото: https://pixabay.com

Суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год. Фото: https://pixabay.com

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Малоохтинском проспекте. Водитель пояснил, что уснул за рулем и вопрос о наказании оставил на усмотрение суда.

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности Георгия Хоршева. Об этом сегодня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что 29 августа 2018 года Хоршев, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti, ехал по Малоохтинскому проспекту в направлении от Заневского проспекта в сторону Таллинской улицы. Как сообщает ведомство, водитель на скорости протаранил на перекрестке улицы Таллинская — Малоохтинский проспект два автомобиля Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Mitsubishi ASX и Kia Rio.

В результате столкновения данных транспортных средств, водитель и пассажир одного из автомобилей получили телесные повреждения.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся. Суд в свою очередь назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год.

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