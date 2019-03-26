Неизвестные обчистили Lexus на Новочеркасском проспекте

Пропали деньги, телефон, документы, ключи — общий ущерб оценили в 193 тысячи рублей.

В Невском районе Санкт-Петербурга неизвестные украли ценные вещи из автомобиля Lexus, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурга 26 марта. По данным полиции, грабеж произошел в понедельник 25 марта.

Как передают в МВД, Lexus стоял на Новочеркасском пр., когда неизвестные вытащили из него 150 тысяч рублей, мобильный телефон, банковский карточки, документы, ключи — общий ущерб оценили в 193 тысячи рублей, сообщили в МВД. Вероятно, злоумышленник разбил окно автомобиля. Сейчас полицейские уже возбудили дело по факту грабежа и начали поиск злоумышленников, передают в полиции. В органах не уточняют, имеются ли у них какие-то улики и подозрения по этому делу.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Ленинском пр. мужчина стрелял из карабина.