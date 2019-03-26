На Ленинском бизнесмен демонстрировал возможности карабина

Мужчина стрелял в воздух - никого не задело. Фото: pixabay.com
Мужчина стрелял в воздух - никого не задело. Фото: pixabay.com

Мужчину задержали через 40 минут — теперь его будут судить за хулиганство.

Полицейские задержали генерального директора одной из коммерческих фирм Санкт-Петербурга на Ленинском пр. за стрельбу, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах 26 марта. Мужчина выстрелил в воздух из своего карабина “Сайга-410К” и уехал на Mitsubishi. Инцидент произошел около 13:00 в понедельник 25 марта.

Спустя 40 минут его поймали стражи порядка Петербурга на перекрестке ул. Маршала Захарова и Балтийского бульвара. Оказалось, что лицензия на оружие у него есть. Поскольку полицейские так и не смогли выяснить у мужчины, зачем именно он стрелял, его отпустили домой — под обязательство о явке, сообщили в правоохранительных органах Петербурга. Уголовное дело по факту хулиганства уже возбудили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жителей Санкт-Петербурга накануне задержали за ограбление в феврале.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
бизнесмен ленинский проспект полиция ружье стрельба
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП на Бабушкино привело к плотному затору
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»