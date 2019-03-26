На Ленинском бизнесмен демонстрировал возможности карабина

Мужчину задержали через 40 минут — теперь его будут судить за хулиганство.

Полицейские задержали генерального директора одной из коммерческих фирм Санкт-Петербурга на Ленинском пр. за стрельбу, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах 26 марта. Мужчина выстрелил в воздух из своего карабина “Сайга-410К” и уехал на Mitsubishi. Инцидент произошел около 13:00 в понедельник 25 марта.

Спустя 40 минут его поймали стражи порядка Петербурга на перекрестке ул. Маршала Захарова и Балтийского бульвара. Оказалось, что лицензия на оружие у него есть. Поскольку полицейские так и не смогли выяснить у мужчины, зачем именно он стрелял, его отпустили домой — под обязательство о явке, сообщили в правоохранительных органах Петербурга. Уголовное дело по факту хулиганства уже возбудили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жителей Санкт-Петербурга накануне задержали за ограбление в феврале.