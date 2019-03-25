Двух петербуржцев задержали за февральское ограбление

Молодые люди обчистили кассу магазина во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Полицейские Санкт-Петербурга задержали двух молодых людей по подозрению в грабеже, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурга и Ленобласти 25 марта. Как сообщили в полиции, мужчины ограбили магазин во Фрунзенском районе Петербурга.

Злоумышленникам удавалось скрываться от полиции больше месяца: по данным МВД Петербурга, грабеж произошел 18 февраля. Двое молодых людей 22 и 23 лет пришли в магазин на Белградской ул. и силой заставили продавца отдать всю выручку из кассы. Добычей злоумышленников, как передали в полиции, стали 46 тысяч рублей. При этом есть вероятность, что мужчины имели соучастников — сейчас в полиции устанавливают причастность злоумышленников к другим преступлениям и ищут пособников.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что подростки в Санкт-Петербурге ограбили микрофинансовую организацию в том же районе.