Агапитова предложила увеличить возраст согласия на медицинское вмешательство

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге предложила увеличить возраст, с которого юноши и девушки могут давать согласие на медицинское вмешательство.

Об этом Светлана Агапитова заявила в среду, 27 марта, во время доклада перед Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.

Детский омбудсмен подчеркнула, что сейчас подростки могут давать согласие или отказываться от медицинского вмешательства с 15 лет, при этом информация о состоянии их здоровья остается неизвестной. Агапитова привела ряд примеров случаев, когда подобное правило приводило к трагедиям.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что детский омбудсмен прокомментировала инцидент с девочкой-маугли в Москве. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка рассказала, что сейчас малышка находится в медицинском учреждении, где ей оказывается помощь.