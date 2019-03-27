Поселок Мурино официально получил статус города

Депутаты ЗакСа Ленобласти единогласно приняли решение о смене статуса посёлка Мурино. С 27 марта 2019 года Мурино официально считается городом. Об этом сообщает пресс-служба МО «Мурино».

Закон «Об административно-территориальных преобразованиях во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области в связи с изменением категории населённого пункта Мурино» был принят в третьем чтении на 42-ом заседании парламента единогласно.

Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Мурино начнут строительство новой школы на 1175 учащихся. Правительство Ленобласти уже подписало инвестиционный договор о строительстве образовательного учреждения с пятью компаниями— «Арсенал», «Бонава», «Мавис», «Петрострой» и «Лидер групп». Заказчиком выступит Дирекция комплексного развития территорий Ленобласти.