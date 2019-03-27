У привязанного к рельсам пса возле Антропшино появились новые хозяева

Собаку отвезли в начале в больницу, а потом в Шушары. Фото: “дТП и ЧП. Петербург”/vk.com

Собаку отвезли в начале в больницу, а потом в Шушары. Фото: “дТП и ЧП. Петербург”/vk.com

Спасенное машинистом электрички животное приютили жители Шушар. Пса назвали Серегой. Он уже обживается в новом жилище и привыкает к хозяевам.

Настоящую спасательную операцию развернули жители пригорода, которые прониклись историей животного. Пес был замечен машинистом поезда возле станции Антропшино 21 марта. Предполагается, что к рельсам несчастное животное привязал его хозяин. Вовремя замеченный сотрудником ОЖД пес был спасен. Но с места происшествия убежал.

Активисты несколько дней пытались найти его и предполагали, что он мог вернуться к хозяину. Спустя несколько дней он был найден в поселке. Собака и правда прибежала обратно к хозяину. Тогда волонтеры пришли к владельцу пса с требованием отдать его.

Теперь сообщается в “ДТП и ЧП. Петербург”, что пес с кичкой Серега, обрел новый дом. Собаку отвезли в начале в больницу, а потом в Шушары — там его новый дом.

Пес уже обживается в новом жилище, привыкает к хозяевам и понемногу начинает радоваться новой жизни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржца, который спас собаку у Антропшино, наградят.