Назначен новый глава Жилищного комитета

В понедельник, 25 марта, в процессе заседания правительства стало известно об уходе в отставку главы Жилищного комитета Валерия Шияна.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку Валерия Шияна.

По заявлению Смольного, Шияна уволили за множественные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий Петербурга в зимний период 2018-2019 годов. А также за некачественные работы по проведению капитального ремонта фасадов зданий.

Со вчерашнего дня, 26 марта, обязанности главы Жилищного комитета выполняет Василий Осипов. Он долгое время занимал пост первого заместителя этого комитета.

Согласно последней декларации, Осипов заработал за 2017 год порядка 2 миллионов рублей, а его жена – около 100 тысяч. Автомобилей на него не записаны, но зато имеется место для их хранения – два гаража.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дрозденко назначил нового председателя комитета по ЖКХ.