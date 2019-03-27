Дрозденко назначил нового председателя комитета по ЖКХ

Кадровые перемены в структуре регионального ведомств произойдут с 1 апреля. Действующий же председатель станет советником главы региона.
Новым председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области назначен Александр Тимков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщают в администрации правительства Ленобласти.
К должностным обязанностям Тимков приступит с 1 апреля. Действующий же глава комитета Сергей Кузьмин с 1 апреля становится советником главы региона.
Свою трудовую деятельность Александр Тимков начал в 1988 году. Тогда он был рабочим Тихвинского дорожного ремонтно-строительного управления. После 21 год он проработал на руководящих должностях на различных предприятиях и в организациях.
В 2014 году был назначен главой администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, а с 2016 года возглавил комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 1 апреля правительство Ленобласти ждут кадровые перемены.