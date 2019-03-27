С 1 апреля правительство Ленобласти ждут кадровые перемены

Некоторые комитеты региона сменят председателей. Должности могут занять бывшие сотрудники администраций районов.

Три комитета в правительстве Ленобласти сменят председателей. Об этом сообщает “47news”. Так, 1 апреля, должность председателя комитета по ЖКХ займет Александр Тимков. А вероятность того, что нынешний глава комитета по ЖКХ Сергей Кузьмин может занять должность советника губернатора Александра Дрозденко, высока.

Главной заслугой Тимкова и, как следствие, его нового назначения, стала оперативная реакция на проблемы, связанные с уборкой снега. Однако, отмечает издание, коллеги Тимкова неоднозначно относятся к новому назначению. Они считают, что новым председателем надо будет постоянно руководить и следить за его деятельностью.

Также перемены ждут и Госжилнадзор Ленобласти. Александр Дрозденко высказал мнение, что пост руководителя может занять бывший глава администрации Всеволожского района Александр Соболенко.

Третье ведомство, где в обозримом будущем сменится руководитель — комитет государственного заказа. Им может стать зампредседателя Олег Сибиряков. Однако сам Сибиряков сказал, что ничего про это не знает, но всегда готов к повышению.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что губернатор Ленобласти Дрозденко хочет денег из бюджета Петербурга.