Губернатор Ленобласти Дрозденко хочет денег из бюджета Петербурга

Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru
Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призвал правительство Санкт-Петербурга быть активнее в вопросе инвестиций в развитие приграничных с областью территорий.

По словам Дрозденко, большое количество тех, кто проживает в Ленобласти работает в Петербурге, соответственно и налоги платит тоже в Петербурге, а именно в городской бюджет. В предыдущем году жители Ленобласти пополнили казну Северной столицы на 13,5 миллиардов рублей.

«13,5 миллиардов рублей — огромная сумма. Они работают в Санкт-Петербурге, там платят налоги, и по-соседски надо просить Петербург половину этой суммы вкладывать в решение совместных инфраструктурных проектов», — заявил Дрозденко.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дрозденко смог привлечь в Ленинградскую область почти 130 млрд инвестиций. Известно, что самым крупным проектом стал портовой комплекс «Приморский универсально-перегрузочный комплекс». На него потратят около 90 млрд рублей.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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