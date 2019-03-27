В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020

Мальчик по имени Скиллзи. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Мальчик по имени Скиллзи. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Талисманом футбольного турнира стал мальчик по имени Скиллзи. Впервые широкая общественность могла увидеть талисман Евро-2020 в Амстердаме 24 марта перед матчем сборных Нидерландов и Германии.

В Санкт-Петербурге презентация прошла на стадионе ФК «Зенит». В мероприятии принял участие полузащитник сборной России и «сине-бело-голубых» Александр Ерохин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге на проведение Евро-2020 выделят 370 млн рублей, а наблюдать за ходом матчей зрители смогут на Конюшенной площади, где расположится фан-зона.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
Евро 2020 санкт-петербург талисман турнир
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