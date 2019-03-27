В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020

Талисманом футбольного турнира стал мальчик по имени Скиллзи. Впервые широкая общественность могла увидеть талисман Евро-2020 в Амстердаме 24 марта перед матчем сборных Нидерландов и Германии.
В Санкт-Петербурге презентация прошла на стадионе ФК «Зенит». В мероприятии принял участие полузащитник сборной России и «сине-бело-голубых» Александр Ерохин.
Сегодня в гостях у «Газпром Арены» — официальный талисман #Евро2020 Скиллзи. pic.twitter.com/gKMzf3KmAn
— Газпром Арена (@gazprom_arena) 27 марта 2019 г.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге на проведение Евро-2020 выделят 370 млн рублей, а наблюдать за ходом матчей зрители смогут на Конюшенной площади, где расположится фан-зона.