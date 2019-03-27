Прием антибиотиков может привести к необратимому повреждению кишечника

Даже один курс антибиотиков убивает микрофлору на один год, а, возможно, и навсегда — предупреждают ученые.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона (UCL) обнаружили, что даже разовый курс приема антибиотиков сильно меняет микробиом человека — совокупность триллионов бактерий, грибов и микробов, которые живут в организме и помогают пищеварению, а также регулируют иммунную систему.

В кишечнике здорового человека содержится около 1000 различных видов бактерий, и большинство из них полезны. Но новое исследование показало, что антибиотики заставляют кишечный микробиом сжиматься и сокращают видовое разнообразие бактерий, что потенциально повышает риск заболевании.

Ученые уже неоднократно отмечали связь микрофлоры кишечника с ожирением, развитием болезни Паркинсона, астмой, аллергией, воспалением кишечника, диабетом, рассеянным склерозом, аутизмом, раком и даже ВИЧ. И, возможно, спусковым крючком развития многих болезней стали именно антибиотики.

«То, что антибиотики уменьшают разнообразие микробов в кишечнике, известно давно. Но разработанная нами модель предполагает, что нарушение может перевести микробиом в новую композицию, возможно, навсегда», — сообщили авторы исследований в статье опубликованной в The ISME Journal.

Для исследования ученые разработали компьютерную модель и спрогнозировали изменения разнообразия микробов в организме с течением времени после курса антибиотиков.

Выяснилось, что самый серьезный удар по кишечнику наносят ципрофлоксацин и клиндамицин, которые обычно даются для лечения инфекции мочевых путей, кожи и дыхательных путей. После приема этих препаратов кишечный микробиом сократился очень сильно и не восстановился в течение года. Менее вреден амоксициллин.

«Хотя мы не до конца понимаем точную роль, которую микробиом играет в поддержании здоровья, эффект от антибиотиков драматичен», — отмечают учёные.

По их мнению, терапевты должны учитывать это при назначении антибиотиков.

В настоящее время министерство здравоохранения Великобритании пытается ограничить количество антибиотиков, назначаемых врачами, из-за опасений, что их чрезмерное использование приводит к тому, что бактерии превращаются в неизлечимые штаммы.

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