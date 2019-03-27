Стоит не вводить вторую смену в Петербурге, а строить дополнительные школы

Вторая смена не решит проблему с загруженностью классов в Северной столице, и кроме того, она просто не вместится в учебный график, считают некоторые работники школьной сферы и родители.

Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова сегодня, 27 марта, на заседании Законодательного собрания Петербурга предложила ввести вторую смену в школах с загруженными классами. Агапитова отметила, что говорила об этой инициативе с родителями учеников и многие из них отнеслись положительно к введению второй смены.

Но другая часть родителей, можно полагать, всё же против второй смены в школах Петербурга. Одно из таких мнений обосновала Gazeta.SPb представительница школы №560 и мама двоих детей Аида Эдуардовна, которая работает в учебном заведении достаточно долго. Она считает, что вторая смена принесет больше потерь, нежели выгод. Чтобы решить проблему с переполненными классами, нужно не вводить вторую смену, а строить больше школ.

Аида Эдуардовна отметила, что сама училась во вторую и даже в третью смену и это было крайне неудобно – когда все шли гулять, она направлялась на занятия. Если брать опыт учебного заведения, то здесь тоже возникают трудности. В частности, объясняет Аида Эдуардовна, занятия в их школе идут до часу дня, потом начинаются внеклассные, которые заканчиваются вечером. При этом классы заполнены. Кроме того, после первой смены необходима уборка – она тоже отнимает время. Получается, что ученики второй смены просто не попадают в график – начинать занятия в шесть вечера, конечно, не вариант.

Однако, если инициатива Светланы Агапитовой когда-то претворится в жизнь и вторые смены появятся, представительница школы замечает, пусть они будут не для всех. В частности, «поиздеваться» второй сменой можно над ребятами средних классов. Младшие классы стоит от этого избавить и старшие тоже, потому что выпускники находятся на финишной прямой и им не до перепадов режима.

По статистическим данным, сейчас в Петербурге действует 800 школ, гимназий и лицеев. В этих учебных заведениях работает около 33 тысяч учителей.