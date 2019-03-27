Следственный комитет расследует дело о коррупции в ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”

За два года подозреваемый получил свыше 1 млн рублей. Фото: pixabay.com
За два года подозреваемый получил свыше 1 млн рублей. Фото: pixabay.com

По данным следствия, начальник экомониторинга за взятки менял данные о сточных водах.

Следственный комитет Петербурга продолжает проверять данные о коррупции в ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”: возбуждено уголовное дело, сообщили Gazeta.SPb в СКР 27 марта.

По данным следствия, один из ведущих инженеров и глава отдела экомониторинга вступили в сговор с подозреваемыми, согласно которому “Водоканал” менял данные о состоянии сточных вод предприятий Санкт-Петербурга. Уже установлено, что в течение двух лет с 2017 по 2018 год начальник экомониторинга получил свыше 1 млн рублей взятки.

Напомним, Gazeta.SPb сообщила, что Беглов снял с поста гендиректора “Водоканала” Евгения Целикова после вмешательства Контрольно-счетной палаты. Материалы этой проверки направили в органы Санкт-Петербурга. Его место занял Александр Данилов.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
взятки ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" коррупция уголовное дело
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