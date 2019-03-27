В ДТП на проспекте Обуховской Обороны пострадала девушка. Ее госпитализировали

На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/ВК
На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/ВК

Авария с участием пешехода произошла в Невском районе Северной столицы около 18:00 в среду, 27 марта. На пешеходном переходе у перекрестка проспекта Обуховской обороны с улицей Ольги Берггольц автомобиль сбил девушку.

Как сообщают очевидцы в группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», пострадавшую увезла машина скорой помощи.

На фотографии, опубликованной пользователями видно, что столкнулись «Жигули» и трамвай. Пока нет информации точной информации какой именно автомобиль сбил девушку. Официальных комментариев от профильных ведомств также не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что движение на трассе «Вологда — Тихвин» после летального ДТП восстановлено. В результате ДТП погиб один человек, двое пострадали.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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