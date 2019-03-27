Список эвакуированных ТЦ пополнили “Меркурий” и “Норд”

Вечерняя мини-волна эвакуаций в Санкт-Петербурге затронула уже пять торговых объектов.

Жителей Санкт-Петербурга выводят из торговых комплексов “Меркурий” и “Норд”, сообщили очевидцы в социальных сетях вечером 27 марта. Как сообщала Gazeta.SPb ранее, около 19:00 стало известно, что людей выводят по сигналу пожарной сигнализации из “Заневского каскада”, “Континента” и “Атмосферы”.

Вероятно, дело снова в рассылке с писем о сообщениями о бомбе: злоумышленники наносят куда больше вреда владельцам ТЦ, когда “минируют” их по выходным, но, видимо, выбирать вечером в среду не приходится. Обычно в будние дни злоумышленники стараются сбить работу школ, больниц и поликлиник. Проверка зданий занимает от часа до двух.

Тем временем в социальных сетях обсуждают охрану в торговых центрах, которая руководит эвакуацией. Сразу несколько человек пожаловались на неадекватного охранника в ТЦ “Атмосфера” — но, возможно, человек просто перенервничал.