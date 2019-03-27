Три петербургских торговых центра эвакуировали

Петербуржцы в очередной раз оказались на улице, вместо того, чтобы бродить по торговым центрам и совершать покупки.

Все случилось сегодня, 27 марта. Обо всем рассказали петербуржцы, которые как раз находятся в центре всех событий. Автор одного из постов отмечает, что эвакуации стали нормой для «Континентов». Сегодня закрыли только тот, что находится на Стачек. Действительно, пятый день подряд горожане жалуются на то, что торговые центры под вечер просят освободить по неизвестной причине.

Та же участь ждала посетителей «Атмосферы» и «Заневского каскада». Что стало причиной – уточняется. Пользователи социальной сети пугаются такого количества эвакуаций и уже сбились со счета, какая это по счету.

«Это уже традиция похоже…», — пишет один из комментаторов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что за час в Петербурге эвакуировали четыре “Континента”. Подобные инциденты случаются регулярно с января текущего года.