За час в Петербурге эвакуировали четыре “Континента”

Также эвакуация проходит в ТРК “Балканский”. Фото: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com

Также эвакуация проходит в ТРК “Балканский”. Фото: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com

Серия эвакуаций сегодня затронула не только торговые центры “Континент”, но и развлекательный комплекс “Мега Парнас” и “Балканский”.

В Петербурге, 26 марта, продолжилась “волна эвакуация”, которая началась в этом году в январе. Про эвакуацию пяти “Континентов” сообщают посетители торговых центров.

По информации петербуржцев, эвакуация проходила около 19:22 в ТК “Континент” на Бухарестской улице, в 19:39 — ТРК “Балканский”, в 19:52 — ТК “Континент” на Звездной улице, в 20:26 эвакуация проходила в ТК “Континент” на Байконурской улице, а в 20:27 — в ТК “Континент” на Стачек.

Ранее посетители торгового центра “Мега Парнас” сообщили про эвакуацию около 15:05 в социальной сети “ВКонтакте”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что о минировании петербургских торговых центров сообщали с украинского номера.