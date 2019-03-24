О минировании петербургских торговых центров сообщали с украинского номера

Мужчина говорил с украинским акцентом короткую фразу — “Торговый центр заминирован”.
Неизвестный звонил с номера, который начинался на “+380…” — код Украины. Об этом сообщает “Фонтанка”. Неизвестный говорил по-русски, но с украинским акцентом.
Накануне в Петербурге были заминированы порядка 10 торговых центров. Звонки от телефонного террориста поступали в адрес руководства “Континентов” и “Заневского каскада”.
Телефонный террорист говорил одну короткую фразу — “Торговый центр заминирован”. По информации “Фонтанки”, у которых в распоряжении оказался полный номер мужчины, на данный момент аппарат выключен и работает в режиме автоответчика.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что письма о бомбах вывели на улицы 24 тысячи петербуржцев.