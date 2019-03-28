Путин прибыл в Киргизию с официальным визитом

Президент России Владимир Путин приехал в Киргизию с государственным визитом.

Как сообщает РБК, Путин получил приглашение от президента Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Отмечается, что лидеры проведут совещание, где обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

Речь также зайдёт о повышении интенсивности взаимодействия в региональных объединениях: Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В рамках встречи президенты также намерены подписать совместное заявление и подготовить межправительственные, межведомственные, межрегиональные и коммерческие документы.

Кроме того, лидеры побывают в Доме-музее писателя Чингиза Айтматова.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин подпишет соглашение, согласно которому условия размещения в Киргизии российской военной авиабазы «Кант» изменятся. Речь идёт о вопросах аренды и других организационных моментах.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что Путина не позвали в Польшу на годовщину Второй мировой.