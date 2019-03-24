Путина не позвали в Польшу на годовщину Второй мировой

Власти уже прокомментировали свое решение не приглашать главу России на мероприятия, посвященные памятной дате.
Об этом стало известно 24 марта. Замглавы канцелярии президенте Польши Павел Муха уже объяснил, в чем дело. Оказывается, в сентябре 2019 года приедут в Варшаву только члены ЕС и «Восточного партнерства». Именно поэтому Александр Лукашенко едет на мероприятия, а Владимир Путин – нет. Муха уточнил, что также не приглашен лидер Японии. При этом, уверяет политики, в Польше нет предвзятого отношения к президенту России – он может посещать страну, когда захочет.
Напоминаем, что это – не первое объяснение причины, по которой Путин не приглашен. До этого в Польше утверждали, что Россия нарушила международное право в 1939 году. Москва, в свою очередь, считает, что страна занимается фальсификацией истории, передает РИА Новости.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что уровень одобрения деятельности Путина обновился и достиг максимума за полгода.