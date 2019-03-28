Полицейские проверяют станции петербургского метро

Очередные анонимные сообщения о заминировании метро. Фото: Рixabay
Очередные анонимные сообщения о заминировании метро. Фото: Рixabay

Вчера анонимы сообщили по телефону о минировании нескольких станций петербургского метрополитена.

Звонок был совершен около 21:00. По имеющейся информации, названия заминированых станций злоумышленники не сообщили.

Правоохранительные органы провели проверку всех 64 станций. Бомб не нашли. Сейчас пытаются установить личность звонившего. Подробности происшествия уточняются.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что вчерашняя вечерняя мини-волна эвакуаций в Санкт-Петербурге затронула пять торговых объектов. Жителей города выводят из торговых комплексов “Меркурий” и “Норд. Дело снова в рассылке с писем о сообщениями о бомбе.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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