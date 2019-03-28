Жительницу Павловска задержали по подозрению в «минировании» ТЦ

В Петербурге правоохранители задержали подозреваемую в «заминировании» трех торговых центров женщину.

Как стало известно Gazeta. SPb, в среду, 27 марта, полиция Пушкинского района приняла звонок, поступивший с мобильного телефона. Мужской голос сообщил о том, что в торговом центре «Риф» на Школьной улице в Пушкине и торговом центре «Меркурий» заложены «бомбы».

В «минировании» подозревается 57-летняя жительница Павловска. Предположительно, именно она имитировала мужской голос при даче ложны сведений.

Выяснилось, что женщина стоит на учете у врача-психиатра в поликлинике по месту регистрации. Она была задержана сотрудниками полиции. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленницы.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что о минировании петербургских торговых центров сообщали с украинского номера.