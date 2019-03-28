У петербуржского предпринимателя в кафе украли 2,5 млн

У мужчины украли сумка с 2,5 миллионами рублей. Фото: Pixabay

У мужчины украли сумка с 2,5 миллионами рублей. Фото: Pixabay

В среду, 27 марта, около 11 часов вечера в отделение полиции Всеволожского района обратился 42-летний индивидуальный предприниматель с заявлением о краже.

По словам пострадавшего, 27 марта около часа дня он находился в поселке Новое Девяткино в кафе, расположенном на улице Главной. В заведении четверо неизвестным злоумышленников открыто похитили у него сумку, применив грубую физическую силу. С места преступления они скрылись.

В украденной сумке находилось 2,5 миллиона рублей. Пострадавший сообщил, что денежные средства были предназначены для покупки автомобиля, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело части 3 статьи 161 УК РФ, предусматривающее разбой. Сотрудники правоохранительных органов приняли меры для поиска и задержания преступников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жительницу Павловска задержали по подозрению в «минировании» ТЦ.