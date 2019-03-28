В Петербурге мужчина угнал «Мерседес» у своей начальницы

17 марта 2019 года в отделение полиции Приморского района поступило заявление о пропаже автомобиля от 35-летней женщины, директора аграрной организации.
Женщина сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что ее автомобиль марки «Мерседес Бенц» был украден накануне ночью. Ущерб пострадавшая оценила в 1,6 миллиона рублей.
Пропавший автомобиль был припаркован рядом с домом, где проживает пострадавшая, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по факту кражи. В ходе мероприятий, направленных на розыск преступника, удалось задержать 51-летнего мужчина. Обвиняемый работает заместителем пострадавшей. Автомобиль был изъят.
Задержанному назначили подписку о невыезде.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у петербуржского предпринимателя в кафе украли 2,5 млн.