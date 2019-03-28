На Светлановском “размахивающую руками” женщину забрала скорая (видео)

Женщина стояла на тротуаре, хаотично раскидывала руки и тряслась. Фото: https://vk.com/spb_today
Женщина стояла на тротуаре, хаотично раскидывала руки и тряслась. Фото: https://vk.com/spb_today

В начале женщина стояла и, как пишут местные жители, будто пыталась сделать зарядку. После она упала на землю и уже до приезда скорой не двигалась.

О женщине, которая привлекла внимание прохожих своим поведением, сообщили местные жители в социальной сети “ВКонтакте”. Они также зафиксировали странное поведение на камеру. На видео видно, как женщина стоит на тротуаре, хаотично раскидывает руками и трясется.

“На Светлановском проспекте у дома 60 женщина размахивала руками, как будто пыталась сделать зарядку или кого-то отогнать” — написали петербуржцы.

В Калининский район петербуржцы вызвали сотрудников скорой и полицию. Когда они приехали, женщина уже лежала на земле.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жительницу Павловска задержали по подозрению в “минировании” ТЦ.

Видео: https://vk.com/spb_today

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
калининский район происшествие
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