«Смертоносные» сигареты изъяли таможенники в поезде в Кингисеппе

В Кингисеппском районе Ленобласти работники таможни наткнулись на тайник в поезде, который держал свой путь из Евросоюза. В нём хранились белорусские сигареты «Пакутніцкая смерць», что означает «Мучительная смерть».

В результате вскрытия выяснилось, что в «заначке» находится 289 блоков сигарет, об этом сообщили в пресс-службе Северо-западного таможенного управления.

Процедура досмотра поезда проводилась на железнодорожном посту в Иваногороде. В процессе проводимых мероприятий в районе автосцепки таможенники обнаружили тайник со свертками с сигарет, обмотанными коричневым скотчем.

Отмечается, что на пачках не было акцизных марок. Это свидетельствует о том, что кто-то пытался незаконно провести сигареты в Россию. Однако кто именно — выяснить не удалось.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что на Садовой торговали контрафактными сигаретами на улице.

Сотрудники центра организации применения административного законодательства в ходе проверки изъяли из оборота 20 блоков табачной продукции.