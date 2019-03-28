В Красногвардейском районе у адвоката угнали «Лексус»

Вчера, 27 марта, в отделение полиции Красногвардейскго района Санкт-Петербурга обратился 45-летний местный житель, работающий адвокатом, с информацией о пропаже личного автомобиля.

Пострадавший сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что автомобиль марки «Лексус RX 200» был припаркован у дома, расположенного на проспекте Энтузиастов.

Мужчина оценил сумму причиненного ему ущерба более чем в 3 миллиона рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками правоохранительных органов приняты меры, направленные на поиск автомобиля и задержание преступника. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге мужчина угнал «Мерседес Бенц» стоимостью 1,6 миллионов рублей у своей начальницы.