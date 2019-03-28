Роскачество составило рейтинг лучших смартфоноф

По итогам проведенного исследования специалисты Роскачества определили Samsung Galaxy S10 лучшим смартфоном.

На втором и третьем месте оказались телефоны марки Samsung, а именно Galaxy S10+ и Galaxy S10e. В пятерку лучших занесли также Samsung Galaxy Note 9 и iPhone XS Max.

Согласно данным исследования, смартфоны фирмы Samsung опережают своих конкурентов по качеству звонков и звука. Кроме того, к неоспоримым достоинствам отнесли большую емкость батареи, водонепроницаемость и прочность.

Отмечается, что в исследовании приняли участие порядка 300 моделей. Их оценивали по 229 параметрам безопасности и качества.

Внимание обращали не только на общие параметры, но и специфические особенности, такие как — разблокировка устройства.

Ранее Gazeta. SPb писала о том, что Huawei новыми смартфонами «изменит правила фотографирования».

Компания уже презентовала два новых телефона: в скором времени они окажутся на прилавках магазинов по всему миру.