Huawei новыми смартфонами «изменит правила фотографирования»

Компания уже представила два новых телефона, которые в ближайшее время окажутся на прилавках магазинов по всему миру.

Презентация китайских смартфонов состоялась 26 марта. Новые модели, Huawei P30 и Huawei P30 Pro, вышли в пяти разных цветах, но в нашей стране будут доступны только два – светло-голубой и «северное сияние». Первую модель с памятью в 128 Гб рекомендуют продавать за 800 евро, а вторую за тысячу евро, говорится в РИА Новости. Пока что неизвестно, каков ценник будет в России. Специалисты уверяют, что стоимость объявят перед стартом продаж, который состоится уже второго апреля.

Новые смартфоны отличает хорошая камера, которая может делать качественные макроснимки. Также специалисты уверяют, что модели быстро заряжаются даже с нуля.

Напоминаем, что телефоны китайской компании становятся все популярнее в России. За 2018 год продажи увеличились на три процента.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у Huawei появилась беспроводная зарядка со встроенной памятью.