В Петербурге откроется кофейня, где людей обслужит искусственный интеллект

Кофеен за пять лет планируют открыть как минимум 50 штук. Фото: Pixabay

Кофеен за пять лет планируют открыть как минимум 50 штук. Фото: Pixabay

«Астаманьяна» поможет посетителю определиться с выбором напитка, подсказав, какой именно ему может понравиться.

Об этом стало известно сегодня, 28 марта. Первая кофейня заработает уже в апреле 2019 года. За ближайшие несколько лет руководство компании хочет открыть как минимум три заведения, которых через пять лет станет около 50.

Известно, что «Астманьяна» будет основываться на вкусовых предпочтениях клиента, чтобы предложить ему напиток по нраву. В приложении кофейни люди смогут сделать заказ, а также следить за текущими акциями и отыскивать заведения с искусственным интеллектом поблизости.

Такие кофейни откроют не только в Санкт-Петербурге, но и других городах России. За проектом стоит один из партнеров Microsoft в России компания Awara IT.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что журналист сходил в запретное для мужчин петербургское кафе «Симона».