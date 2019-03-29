Ленинградский зоопарк объявил фотоконкурс ко Дню смеха

В Ленинградском зоопарке запустили конкурс ко всемирному дню смеха. Желающие поучаствовать в нём, должны выложить забавные фотографии домашних питомцев в Instagram и отметить аккаунт зоопарка.

Завершится фотоконкурс 1 апреля. Лучшие работы окажутся на страницах календаря заведения. Кроме того, победителям вручат по 2 билета для посещения Ленинградского зоопарка.

Всех участников мероприятия организаторы просят поставить лайк под публикацией с конкурсом, а также подписаться на профиль зоопарка.

Ваша собака любит улыбаться? А кот спит в самых нелепых позах? Бывает, животные вытворяют что-то настолько смешное, что рука сама тянется к телефону, чтобы запечатлеть этот момент и поделиться с друзьями.

— пишут в Instagram-аккаунте зоопарка.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Ленинградском зоопарке пробуждаются сурки.

В прошлом году они выглянули из своих норок только пятого апреля.

Напоминаем, что Ижорика, Августину и Отраду Ленинградскому зоопарку в 2017 году подарил губернатор региона Александр Дрозденко.