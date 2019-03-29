«Теплосеть» приступила к реконструкции на улице Тельмана

"Теплосеть" начала реконструкцию трубопроводов в Петербурге. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

"Теплосеть" начала реконструкцию трубопроводов в Петербурге. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Невском районе Петербурга стартовал первый этап реконструкции распределительной сети «Тельмана». Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Речь идёт о модернизации 4200 метров внутриквартальных тепловых сетей. Работы будут проходить в границах улиц Крыленко, Тельмана и проспектами Искровским и Большевиков,

— отметили в организации.

Мероприятия призваны повысить надежность и качество теплоснабжения 55 домов.

Порядка 1500 метров теплотрассы будут реконструированы в рамках первого этапа работ. Теплоэнергетики рассчитывают завершить его до июля 2019 года. Работы будут проходить рядом с домом №34 по улице Тельмана.

Сейчас строится сеть-дублер, которая призвана на время обеспечить жителей района горячим водоснабжением.

На втором этапе работ специалисты «Теплосети» планируют заменить еще 2700 метров устаревших трубопроводов.

На их месте установят гибкие высокотемпературные теплоизолированные коррозионностойкие трубы с оперативным дистанционным контролем, говорится в сообщении.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что «Теплосеть» приступила к реконструкции теплотрассы в Кировском районе.