Из-за подозрительной находки станцию метро «Чернышевская» закрыли на проверку

В Петербурге станция метрополитена «Чернышевская» временно не работает. Вход и выход закрыли после обнаружения бесхозного предмета.

Сегодня, 29 марта, около 9 часов утра поступило сообщение о закрытии станции, сообщили в «Петербургский метрополитен». На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку подозрительного предмета.

Отмечается, что поезда проезжают станцию без остановки.

Ранее Gazeta. SPb писала о том, что полицейские проверяют станции петербургского метро.

Неизвестные позвонили по телефону и сообщили о «минировании» ряда станций петербургского метрополитена.

Звонок поступил около 21 часов вечера. По имеющимся данным, злоумышленники не предоставили точную информацию и не сообщили названия «заминированых» станций метрополитена.