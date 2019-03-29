Из-за подозрительной находки станцию метро «Чернышевская» закрыли на проверку

В Петербурге станция метрополитена «Чернышевская» временно не работает. Вход и выход закрыли после обнаружения бесхозного предмета.
Сегодня, 29 марта, около 9 часов утра поступило сообщение о закрытии станции, сообщили в «Петербургский метрополитен». На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку подозрительного предмета.
Отмечается, что поезда проезжают станцию без остановки.
Ранее Gazeta. SPb писала о том, что полицейские проверяют станции петербургского метро.
Неизвестные позвонили по телефону и сообщили о «минировании» ряда станций петербургского метрополитена.
Звонок поступил около 21 часов вечера. По имеющимся данным, злоумышленники не предоставили точную информацию и не сообщили названия «заминированых» станций метрополитена.