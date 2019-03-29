Петербург отметил завершение рабочей недели самой теплой погодой с начала года

С небольшой задержкой в пути в Петербург нагрянула весна. Пятница встретила город на Неве теплом.

Сегодня, 29 марта, в Петербурге ожидается самая тёплая погода с начала 2019 года. Такой информацией поделился в соцсетях синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В Северной столице без осадков, а по области местами небольшие дожди ещё пройдут,

— сообщил Леус.

По прогнозам синоптика, градусник термометра прогреется до +8…+10 градусов.

В этот же день в Северной столице ожидается усиление западного ветра: его порывы могут достигать десяти метров в секунду.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что с приходом весны собаководы и «несобаководы» Петербурга заспорили из-за фекалий.

Снег сошёл с улиц Северной столицы и на поверхность всплыло то, что скрывалось всю зиму. В глаза бросаются фекалии собак, которые больше не замаскированы снежным покровом. Жители города спорят о том, надо ли убирать за своими любимцами и о том, почему эта проблема не решается должным образом.