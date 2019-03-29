Детей станут чаще прощать, чем сажать за решетку

В России могут смягчить наказание несовершеннолетним за преступление небольшой степени тяжести. Петербургский эксперт считает, что подростковой преступности не станет больше, но дети получат шанс исправиться не попадая в тюрьму.

На днях зампред Государственной думы РФ Ирина Яровая предложила смягчить наказание несовершеннолетним за не тяжкое преступление, если оно совершено впервые. Яровая объясняет нужность меры тем, что таких подростков-нарушителей нужно «воспитывать», а не «карать».

Преступления небольшой тяжести, согласно УК РФ, наказываются лишением свободы на срок не более чем на три года. Таких составов в кодексе несколько десятков. Например: кража, причинение легкого вреда здоровью.

В соцсетях задаются вопросом: значит ли это, что теперь несовершеннолетним можно будет продолжать грабить или сообщать о ложном минировании, не беспокоясь об ответственности.

Психолог, автор и ведущий психологических программ для подростков, автор ряда научных публикаций Юлия Холодова считает, что эта мера объективно не снизит и не увеличит количество преступников-несовершеннолетних. Поскольку преступниками становятся из-за личностных и семейных факторов – здесь изначально нужно заниматься профилактикой преступлений среди детей и подростков, а не менять наказание.

С другой стороны, отмечает эксперт, жесткое наказание за преступления небольшой степени тяжести всё же плохо. Например, подросток, укравший что-то в магазине и после попавший за решетку, может «сломаться». Та субкультура, которая «обитает» в тюрьме, сильно скажется на юном организме. «Те ценности и нормы, с которыми подросток сталкивается в местах лишения свободы, не способствуют нормальному личностному развитию. А это значит, что в таких условиях подростку сложнее принять ответственность за свои действия», — говорит Юлия Холодова. По ее мнению, наказание – важно, но в работе с подростками всё же акцент нужно делать на профилактику преступлений.

Таким образом, заключает эксперт, смягчение наказания за не тяжкие преступления не уменьшит количество преступников-подростков, но с другой стороны хотя бы спасет тех несовершеннолетних, которые после первого преступления сразу оказались за решеткой, от проблем с нормальным развитием.

Согласно ст. 15 Уголовного кодекса РФ, преступления подразделяются на четыре категории: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. Если за преступления небольшой тяжести назначается до трех лет лишения свободы, то за особо тяжкие – от десяти и больше.

По словам Ирины Яровой, каждый год в России осуждают 23 тыс. несовершеннолетних, из которых 4% – за преступления небольшой тяжести. Каждый четвертый подросток нарушает закон повторно. По данным МВД на 2018 год, в России 3,7% преступлений совершены несовершеннолетними. Так, за 2018 год выявлено 22 787 таких подростков. В Петербурге за 2018 год совершено 594 преступления, по данным Прокуратуры С-Петербурга. Уголовную ответственность подросток может нести с 14 летнего возраста.