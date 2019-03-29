По призыву Кадырова виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, по вине которого произошла смертельная авария на Можайском шоссе, сдался в руки полиции после призыва Рамзана Кадырова. Об этом 29 марта сообщили РИА Новости.
По словам главы Чечни, руководство МВД по ЧР сообщило ему, что Джамбеков рассказал про своё шоковое состояние и полученную в результате ДТП травму.
Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным,
— выразил мнение Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее руководитель республики призывал виновника аварии прийти в полицию и «не позорить свой род». Слова Кадырова волшебным образом подействовали на Джамбекова, он «сразу же принял решение сдаться».
Отмечается, что участник ДТП с двумя погибшими «готов понести любое наказание, предусмотренное законом».
Глава Чечни также опубликовал в соцсетях видеозапись обращения Джамбекова, который выразил соболезнования родным погибших.
Мужчина полностью признал свою вину в аварии. Однако отметил, что это злого умысла не имел. Джамбеков принёс свои извинения населению России и главе Чечни.
Напомним, что участниками смертельного ДТП стали Mercedes Gelandewagen и «Нива», в которой ехала семья. Столкновение произошло 24 марта на Можайском шоссе в Москве. В результате аварии из жизни ушли женщина и ребенок. Мужчина-водитель «Нивы» был госпитализирован. Водитель Mercedes скрылся с места происшествия.
Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что Рамзан Кадыров сообщил, что ему удалось примирить своих «братьев».