В Сясьстрое задержан нетрезвый мужчина, пытавшийся угнать «Мерседес»

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции Фото: pixabay

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции Фото: pixabay

В Волховском районе Ленобласти задержан 23-летний гражданин, который в состоянии алкогольного опьянения предпринял неудачную попытку угнать автомобиль «Mercedes-Benz». Задумка с треском провалилась.

Как стало известно Gazeta. SPb, 28 июня около 20 вечера наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии задержал мужчину, который при попытке угона повредил «Mercedes-Benz».

Сотрудники Росгвардии узнали о том, что в городе Сясьстрой на Петрозаводской улице у дома № 15 неустановленное лицо громит чужой автомобиль.

При попытке угнать автомобиль «Mercedes-Benz» мужчина повредил правое переднее крыло и правую пассажирскую дверь машины, сообщили в пресс-службе УВО.

Выяснилось, что поврежденная машина принадлежит 32-летнему местному жителю. Сумма ущерба устанавливается.

Задержанный злоумышленник ранее уже был судим, его доставили в 94 отдел полиции.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Красногвардейском районе у адвоката угнали «Лексус».