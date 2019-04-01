Начинать худеть к лету уже небезопасно

Похудеть к лету успеть ещё можно, но здоровье спасибо не скажет, считает эксперт. Фото: Pixabay

Похудеть к лету успеть ещё можно, но здоровье спасибо не скажет, считает эксперт. Фото: Pixabay

Пытаться сбросить вес сейчас, чтобы успеть к пляжному сезону, особенно будет вредным для лиц немолодых. Конечно, похудеть ещё можно, но здоровье пострадает, считает эксперт.

В интервью Gazeta.SPb сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», к.м.н. Владимир Пилипенко рассказывает о том, как лучше питаться весной и почему скорое похудение может быть опасно:

Владимир Иванович, как весной правильнее питаться для здоровья? На прилавках ещё нет свежих овощей и фруктов.

В современном мире глобального рынка товаров понятие сезонности практически исчезло – круглый год на прилавках лежат свежие фрукты и овощи, поэтому специальных мероприятий, ориентированных на смену сезона не требуется, достаточно соблюдать основные принципы рационального питания.

Есть мнение, что для здоровья и даже для похудения лучше исключить молочное из рациона? Стоит ли так делать?

Исключение молочных продуктов – удел лиц с аллергией на белок молока или непереносимостью молочного сахара. На период обострения молоко также исключают лица, страдающие диареей. Для остальных людей молоко и молочнокислая продукция – важный компонент здорового рациона, обеспечивающий нормальный состав кишечной микрофлоры и поступление важных макро и микроэлементов.

Что сейчас нужно добавлять в рацион, чтобы сбросить вес?

Речь идет скорее не о добавлении, а об исключении из рациона ненужных компонентов: человек должен иметь в голове каркас – что надо съесть обязательно (иногда лучше посоветоваться с диетологом), а все остальное будет рассматриваться как лишнее и ненужное. В частности, блюда из огурцов, томата, сладкого перца несут очень мало калорий (без заправки маслом и т.д.) и хорошо создают ощущение объема внутри живота для облегчения голода.

Если сейчас худеть, то как питаться, чтобы успеть к лету?

Безопасное снижение веса – процесс плавный. Форсированное похудение опасно формированием хронических заболеваний, к которым данный человек предрасположен генетически. С другой стороны, практика показывает, что быстрый результат похудения редко кому удается удержать надолго, и в таких случаях наша биохимия запасает еще несколько килограмм жира, чтобы компенсировать ограничения рациона в будущем. Поэтому изнурять себя весной, чтобы обрести подтянутую фигуру к лету небезопасно, особенно с увеличением возраста.

Таким образом, кардинально пересматривать рацион весной всё же не стоит, даже во имя похудения. Лучше, конечно, постоянно придерживаться рационального питания, а если не получилось, можно попробовать питаться осознанно. Даже если вес не получится сбросить, здоровье и настроение явно улучшатся – а это то, что нужно перед летом.