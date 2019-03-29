Педагоги выкладывают фото в купальниках, потому что #учителятожелюди

Девушку уволили за фотографии в купальнике и коротком платье. Фото: Татьяна Кувшинникова/Vk.com

Девушку уволили за фотографии в купальнике и коротком платье. Фото: Татьяна Кувшинникова/Vk.com

Флешмоб уже поддержали тысячи женщин со всей России после инцидента с уволенной Татьяной Кувшинниковой из Барнаула.

Снимки начали появляться в социальных сетях наиболее активно сегодня, 29 марта. Женщины, работающие в образовательных учреждениях, делятся снимками с отдыха и пишут посты о том, почему в фотографиях в купальнике нет ничего страшного. Своими действиями они поддерживают коллегу, которую лишили работы из-за фотосессии.

В сообществе «Мы из Кронштадта» уже провели опрос, желая знать мнение петербуржцев обо всей этой истории. Абсолютное большинство считает, что учителя могут выкладывать снимки в коротких платьях и купальниках.

«Только в классе не надо», — считает один из комментаторов.

К женщинам также присоединились мужчины, которые требуют, чтобы им тоже позволили выкладывать в социальные сети все, что хотят.

К слову, флешмоб уже проводили однажды — тогда случился подобный инцидент, который вызвал широкий резонанс в обществе.

Напоминаем, что Васильева заявила об образовательной перегрузке в 2018 году.