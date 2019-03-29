Васильева заявила об образовательной перегрузке в 2018 году

Утвержден национальный проект образования. Фото: скриншот трансляции заседания
Утвержден национальный проект образования. Фото: скриншот трансляции заседания

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что в прошлом году произошла качественная перегрузка образовательных процессов.

Кроме того, она отметила, что утвержден национальный проект образования.

В здании Президентской библиотеки прошло пленарное заседание X юбилейного Петербургского международного образовательного форума «Современное образование: код эпохи», на котором обсуждались вопросы образования в Петербурге.

По словам Васильевой, созданный проект является результатом масштабной работы. В его реализации будут принимать участие все уровни власти.

Также они отметила, что к 2024 году необходимо охватить качественным доступным образованием не менее 900 тысяч детей. Система образования Петербурга движется вперед и должна быть примером для других регионов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов пообещал снизить образовательную нагрузку на учителей.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
заседание образование ольга васильева
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