Васильева заявила об образовательной перегрузке в 2018 году

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что в прошлом году произошла качественная перегрузка образовательных процессов.

Кроме того, она отметила, что утвержден национальный проект образования.

В здании Президентской библиотеки прошло пленарное заседание X юбилейного Петербургского международного образовательного форума «Современное образование: код эпохи», на котором обсуждались вопросы образования в Петербурге.

По словам Васильевой, созданный проект является результатом масштабной работы. В его реализации будут принимать участие все уровни власти.

Также они отметила, что к 2024 году необходимо охватить качественным доступным образованием не менее 900 тысяч детей. Система образования Петербурга движется вперед и должна быть примером для других регионов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов пообещал снизить образовательную нагрузку на учителей.