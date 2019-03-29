Александр Беглов: «Учителя перегружены бумажной работой»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал снизить бюрократическую нагрузку учителей. Учителя считают, что давно пора.

В Президентской библиотеке прошло пленарное заседание X юбилейного Петербургского международного образовательного форума «Современное образование: код эпохи».

Врио губернатора Александр Беглов заявил, что на сегодняшний день учителя перегружены бюрократией. Также он пообещал к новому учебному году сократить нагрузку в данной области на 10% из-за необходимости разграничивать педагогические задачи и административные.

«У учителя есть целый ряд обязательств по заполнению разного рода бумаг, которые не всегда касаются учебной работы. Например, согласование для вывоза детей на экскурсию или отчеты о социальных обстоятельствах жизни класса. Также внутренние мониторинги, которые проводит школа или районное управление. О том, что такие бумаги нужно либо совсем убрать, либо сократить их число, говорил Александр Дмитриевич. И это совершенно разумно и правильно», – сообщил Gazeta.SPb победитель конкурса «Учитель года России – 2017», учитель истории и обществознания в гимназии №116 города Петербурга Илья Демаков.

Кроме того, на заседании Александр Беглов отметил, что необходимо проработать меры социальной поддержки педагогов и возможности карьерного роста.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге начнётся реставрация памятников деревянного зодчества.