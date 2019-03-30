Неизвестные, применив физическую силу, похитили из Suzuki сумку с миллионом

В Гатчинском районе Петербурга разыскивают злоумышленников, выкравших из салона автомобиля сумку с деньгами. Неизвестные прибегли к физическому насилию.

Как стало известно Gazeta. SPb, 29 марта в правоохранительные органы обратился 38-летний петербуржец. Он заявил, что в районе 21 часов вечера на трассе А-120 перегон Большие Колпаны – Тяглино автомобиль «Лада Приора» вынужден был остановиться из-за автомобиля «Сузуки Гранд Витара».

Из салона последнего выскочили трое неизвестных мужчин. Двое из них начали наносить удары водителю в область лица. В это время третий разбил стекло и похитил из салона автомобиля сумку с денежными средствами, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

После этого компания скрылись в неизвестном направлении.

Сумма ущерба составила 950 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело. Правоохранители проводят мероприятия, направленные на поиск и задержание всех участников злодеяния.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что полиция разыскивает петербурженку, выкравшую деньги у подростка.